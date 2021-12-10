Муфтият Дагестана поблагодарил Минниханова за получение разрешения совершать хадж

Муфтият Республики Дагестан поблагодарил Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова за помощь в получении разрешения совершать хадж российским мусульманам, привитым вакциной «Спутник V».

«От Муфтията РД и от всех мусульман Дагестана выражаем огромную благодарность Президенту РТ, председателю Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Рустаму Нургалиевичу Минниханову за его старания и огромный вклад в решение этой трудной для российских мусульман проблемы», — подчеркивается в заявлении Духовного управления мусульман северокавказской республики.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что власти Саудовской Аравии разрешили посещать королевство паломникам, привитым «Спутником V».

До этого Президент Татарстана Рустам Минниханов во время визита в Саудовскую Аравию провел встречу с заместителем министра хаджа королевства Абдельфаттахом бен Сулейманом Машатом, с которым обсудил возможность совершать паломничества для российских мусульман.

При этом позднее заместитель председателя ДУМ РФ и муфтий Московской области Рушан Аббясов без особых оснований заявил, что эта заслуга принадлежит главе Духовного управления мусульман России — муфтию шейху Равилю Гайнутдину.