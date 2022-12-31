Муфтий заявил, что мусульманам не запрещено отмечать светский Новый год

Мусульмане могут отмечать наступление Нового года по григорианскому календарю, никаких запретов на это с религиозной точки зрения нет. Об этом заявил председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, передает РИА Новости.

«Иногда я слышу голоса, что мусульмане не должны отмечать традиционный светский Новый год и что это чуть ли не харам (запрет). Хочется спросить у таких людей: „Вы откуда это взяли?"» — заметил муфтий, не удержавшись от риторического вопроса.

Бердиев подчеркнул, что, на его взгляд, нет ничего плохого в том, что последователи ислама в светском государстве хотят подарить друг другу радость, пожелать своему ближнему добра и здоровья, подарить детям игрушки или конфеты.

Во время наступления Нового года по хиджре (мусульманскому летоисчислению) последователи ислама традиционно молятся и читают Коран, напомнил религиозный деятель. Однако, по его мнению, наличие светского Нового года «тоже надо учитывать и уметь находить свои радости».