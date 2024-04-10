Муфтий: В Татарстане ДУМ контролирует финансовые исламские продукты

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин прокомментировал связанные с исламским банкингом возможности, которые есть у живущих в республике мусульман.

«Хвала Аллаху, сегодня в Татарстане есть беспроцентные халяльные финансовые продукты для мусульман. Есть возможность оплаты в рассрочку жилья, автомобилей и других дорогих вещей. Халяльные инвестиции, карты, лизинг, факторинг, пенсионный фонд — всё это действует в Татарстане», — перечислил глава ДУМ РТ.

«Эти продукты — только первые ласточки, поэтому пока они дорогие. Но закон рыночного спроса и предложения, безусловно, сделают халяльные банковские продукты интересными для населения», — выразил уверенность он.

«Главное — [Духовное] управление [мусульман РТ] контролирует халяльные продукты, чтобы не было никакого отклонения от шариата. Мы за это отвечаем. Но в отдельных регионах и в организациях, не проверенных ДУМ, такие отклонения есть. Поэтому нужно быть внимательными», — предостерег в завершение верующих Камиль хазрат.