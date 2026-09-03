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Культура 3 сентября 2026 17:33

Муфтий Татарстана: халяль-индустрия в РТ вышла за рамки пищевого производства

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Муфтий Татарстана: халяль-индустрия в РТ вышла за рамки пищевого производства
Фото: dumrt.ru

Халяль-индустрия в Татарстане вышла за рамки пищевого производства и сегодня включает косметологию, медицину, финансы, инфраструктуру, моду и образование. Об этом рассказал муфтий Татарстана, председатель ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин на II Международном религиозном саммите в Санкт-Петербурге.

По словам муфтия, развитию этого направления способствует концепция «Халяль лайф стайл», предложенная Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Камиль хазрат Самигуллин также отметил, что республика является крупнейшим центром развития исламских финансов в России.

Выступление муфтия было посвящено опыту Татарстана в сохранении межрелигиозного согласия. Он связал гармоничные отношения между представителями разных конфессий с социальной стабильностью и экономическим развитием.

«Добрососедство – это ресурс. Когда в обществе нет конфликтов на религиозной почве, снижается социальная напряженность и создается стабильная среда для всестороннего социально-экономического развития», – сказал муфтий Татарстана.

Камиль хазрат Самигуллин подчеркнул, что республика развивается как мусульманский центр России, однако социальным идеалом Татарстана остается межрелигиозный мир. По его словам, межрелигиозная политика требует учета культурных особенностей конкретной территории, развития навыков медиации и повышения религиозной грамотности населения.

Муфтий также заявил, что основу духовного суверенитета российского общества составляют традиционные религиозные ценности. Среди них он назвал веру во Всевышнего, великодушие, справедливость, образованность, семью и любовь к Родине.

II Международный религиозный саммит проходит 3 сентября в Санкт-Петербурге. Его участники обсуждают сохранение религиозных и духовно-нравственных ценностей и развитие межконфессионального диалога. В мероприятии принимают участие представители более чем 20 стран.

Татарстан на саммите также представляет первый заместитель председателя ДУМ РТ Ильфар хазрат Хасанов.

#ПроХаляль #камиль хазрат самигуллин #муфтий татарстана #ДУМ РТ
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