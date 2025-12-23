news_header_top
Общество 23 декабря 2025 09:55

Муфтий Татарстана выразил соболезнования в связи со смертью супруги Талгата Таджуддина

Муфтий Татарстана выразил соболезнования в связи со смертью супруги Талгата Таджуддина
Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Супруга Верховного муфтия, председателя Центрального духовного управления мусульман России Талгата хазрата Таджуддина Сания абыстай, скончалась 23 декабря, в третий день месяца Раджаб. Муфтий Татарстана, председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль хазрат Самигуллин выразил соболезнования Талгату хазрату Таджуддину и семье покойной от своего имени и от имени имамов республики.

«Прошу и совершаю дуа Всевышнему, чтобы Он наделил Талгата хазрата и его семью терпением и стойкостью, а Санию абыстай – Своими нескончаемыми милостями и Раем. Пусть Аллах наградит Санию абыстай благами за то, что она много лет была рядом и поддерживала Талгата хазрата на его жизненном и тяжелом профессиональном пути ради Аллаха», – обратился муфтий.

