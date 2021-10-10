Муфтий Татарстана выразил глубокие соболезнования близким погибших при крушении самолета

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Мензелинском. Сегодня в районе рухнул самолет L-410, 16 из 22 человек, находившихся на борту, погибли.

«От имени Духовного управления мусульман Республики Татарстан и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в этой авиакатастрофе, — заявил председатель ДУМ Татарстана на своей странице в Instagram. — Я искренне разделяю их скорбь и боль утраты и желаю им мужества и стойкости выдержать это горе. Прошу Всевышнего ниспослать скорейшего исцеления пострадавшим».

В заключение муфтий напомнил, что завтра во всех мечетях республики совершены дуа. Указом Президента Татарстана 11 октября объявлено в Татарстане днем траура.