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Политика 28 сентября 2026 12:52

Муфтий Татарстана: Все озвученные в послании задачи – на благо общества

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Цели и задачи на предстоящий год, которые сегодня обозначил Раис Татарстана Рустам Минниханов в ежегодном послании Госсовету РТ, будут достигнуты при условии, если руководители всех уровней и каждый житель нашей республики возьмут их в работу. Об этом заявил муфтий РТ Камиль Самигуллин.

«В хадисе сообщается – Аллах любит, когда кто-то из вас делает работу, чтобы он делал ее наилучшим образом. Сегодня Рустам Нургалиевич обозначил цели и задачи на предстоящий год. Они все, иншаАллах, будут достигнуты. Но только при условии, если мы – руководители всех уровней и каждый житель нашей республики – возьмем в работу сегодняшнее Послание Раиса и будем каждый на своем участке добросовестно, ради довольства Всевышнего выполнять свою работу», – заявил Самигуллин.

«Потому что старание – от нас, а успех – от Аллаха. Все озвученные задачи – на благо республики и общества. Надо обязательно поддержать Рустама Нургалиевича в их реализации», – добавил муфтий.

#муфтий рт камиль хазрат самигуллин #ПосланиеМинниханова2026 #Татарстан
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