Муфтий Татарстана: В мечетях должна быть татароязычная среда

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин на пленарном заседании XI Всероссийского форума татарских религиозных деятелей затронул проблему сохранения татарского языка в регионах России. Он подчеркнул, что мечети исторически являются местом, где царит татароязычная атмосфера.

«Наша задача — чтобы мечети стали центрами активной национальной жизни. Надо проводить мероприятия на татарском языке, организовать для детей и молодежи татароязычные каникулы, религиозные вопросы людям разъяснять на татарском языке», — сказал Камиль Самигуллин.

По словам муфтия, мечети сегодня играют решающую роль в развитии национального самосознания татар, расширении сферы использования татарского языка, в вопросах изучения родного языка. «Многие из вас не только имамы и муфтии, а еще и руководители национально-культурных автономий своих регионов», — сказал он.

Предстоящую Всероссийскую перепись населения муфтий назвал «испытанием для татарской нации».

«Испытание на национальное единство, национальное самосознание! Можно по-разному относиться к способам проведения переписи, но, если татары не захотят записывать себя татарами, это покажет наш народ как разрозненный, наших соплеменников как безвольных, равнодушных людей.

Призываю вас в своих общинах разъяснять такие понятия, как родной язык, родная земля, национальное самосознание», — сказал муфтий Татарстана.

