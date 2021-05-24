Муфтий Татарстана стал обладателем пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин стал обладателем ученической степени по бразильскому джиу-джитсу. Пурпурный пояс вручил муфтию на проходящем в Казани мастер-классе чемпион России по джиу-джитсу Дауд Адаев.

«Спортсмены познакомились с богатым опытом Адаева. Узнали новые интересные приемы, броски и научились другим секретам джиу-джитсу. А мне вручили еще и пурпурный пояс по BJJ. Серый пояс с белой полоской достался сыну Махмуду – я рад, что мне удалось увлечь его борьбой», – поделился Камиль Самигуллин.

Мастер-класс чемпиона России по джиу-джитсу Дауда Адаева был приурочен к международному дню спортивной борьбы. В бразильском джиу-джитсу пурпурный пояс является серединой в системе ученических рангов. Следующий пояс, который может получить муфтий РТ как минимум через 1, 5 года – коричневый. Он предшествует мастерской степени – черному поясу.