news_header_top_970_100
Жители РТ могут проголосовать за дворы для благоустройства в 2022 году до 30 мая
Жители РТ могут проголосовать за дворы для благоустройства в 2022 году до 30 мая
Новым гендиректором МУП «Метроэлектротранс» стал Айдар Абдулхаков
Новым гендиректором МУП «Метроэлектротранс» стал Айдар Абдулхаков
В Татарстане потеплеет до +31 градуса
В Татарстане потеплеет до +31 градуса
Ру Тат
news_header_bot_970_100
24 мая 2021  12:37
Дмитрий Киселев

Муфтий Татарстана стал обладателем пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу

Муфтий Татарстана стал обладателем пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу
news_top_970_100

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин стал обладателем ученической степени по бразильскому джиу-джитсу. Пурпурный пояс вручил муфтию на проходящем в Казани мастер-классе чемпион России по джиу-джитсу Дауд Адаев.

«Спортсмены познакомились с богатым опытом Адаева. Узнали новые интересные приемы, броски и научились другим секретам джиу-джитсу. А мне вручили еще и пурпурный пояс по BJJ. Серый пояс с белой полоской достался сыну Махмуду – я рад, что мне удалось увлечь его борьбой», – поделился Камиль Самигуллин.

Мастер-класс чемпиона России по джиу-джитсу Дауда Адаева был приурочен к международному дню спортивной борьбы. В бразильском джиу-джитсу пурпурный пояс является серединой в системе ученических рангов. Следующий пояс, который может получить муфтий РТ  как минимум через 1, 5 года – коричневый. Он  предшествует мастерской степени – черному поясу.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное