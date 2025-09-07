news_header_top
Общество 7 сентября 2025 21:24

Муфтий Татарстана разъяснил, что следует делать мусульманам во время лунного затмения

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель Духовного управления мусульман РТ Камиль Самигуллин разъяснил, в чем заключается мудрость лунного затмения, которое сегодня наблюдают жители Татарстана.

По словам муфтия, в такие периоды мусульманам следует поминать Аллаха, а также взывать к Творцу посредством дуа и просить прощения за грехи. В качестве довода он привел слова Пророка Мухаммада.

«Посланник Аллаха сказал: "Эти великие знамения, которые Аллах являет, не связаны ни со смертью кого-либо, ни с его рождением. Но через них Аллах устрашает своих рабов. И потому, когда увидите подобное, устремляйтесь к поминанию Аллаха, к мольбам и к искреннему прошению прощения» (Аль-Бухари, 1059; Муслим, 912)"», – написал Самигуллин в своем телеграм-канале.

