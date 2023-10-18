Муфтий Татарстана прокомментировал ситуацию в Палестине после взрыва в больнице

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин после взрыва в госпитале аль-Ахли в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию в секторе Газа.

«Авиаудар по больнице, где от смерти спасались больные, дети, женщины, старики, мирные жители, стал очередным, но из ряда выходящим чудовищным актом геноцида палестинского народа», — поделился своим пониманием ситуации председатель ДУМ РТ.

По мнению Камиля хазрата, происходящее «подтвердило все опасения международного исламского сообщества, что Палестину стирают с лица земли».

Муфтий уточнил, что Духовное управление мусульман РТ сейчас «изучает и прорабатывает возможности поддержки мусульман в Газе и сообщит дополнительно о сборе средств». Пока же он призвал имамов республики проводить коллективные молитвы о Палестине после каждого намаза.

«Я от себя лично и от лица всех имамов Татарстана благодарю руководство страны за поддержку наших братьев и сестер в эти тяжелые дни. <…> Исламская умма и международное сообщество должны не просто осуждать происходящее, но и принять меры по защите жителей Палестины от израильской агрессии и оккупации», — добавил Камиль Самигуллин.

Позднее в ДУМ рассказали, что по поручению муфтия в мечетях Татарстана совершаются коллективные дуа за мусульман Палестины. «Ко Всевышнему возносят просьбы за народ Палестины, чтобы на их земле воцарились мир, спокойствие и закончились страдания. Также сегодня имамы помолятся за души погибших в больнице Газы <...>», — сказано в сообщении.

В частности, молитву вознесут в Галеевской мечети города Казани. Помимо этого, в мечети «Кул-Шариф» совершат хатм Корана (чтение полного текста священной книги), чтобы потом «вознести молитвы к Всевышнему за безвинно погибших палестинцев».

Upd. (14.24): Накануне в госпиталь аль-Ахли в секторе Газа попала ракета, сообщается о гибели 800 человек. Министерство здравоохранения сектора и радикальное движение ХАМАС обвинили в обстреле больницы Израиль. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в госпиталь попала ракета, выпущенная боевиками группировки «Исламский джихад» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Ранее, 7 октября, боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, начали убивать мирных жителей и захватывать заложников. По последним данным, погибли около 1,4 тыс. человек, почти 200, в том числе граждане других государств, были взяты в заложники. В ответ Армия обороны Израиля стала наносить удары по сектору Газа и начала подготовку к наземной операции.

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что трагедия в секторе Газа станет сигналом к окончанию конфликта. Президент США Джо Байден возложил ответственность за случившееся в больнице на боевиков и заметил, что ХАМАС хуже ИГИЛ (запрещенная в РФ и многих других странах террористическая организация).