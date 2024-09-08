Муфтий Татарстана проголосовал на выборах депутатов Госсовета РТ

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Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин принял участие в голосовании на выбораз депутатов Государственного Совета РТ. Об этом сообщается в телеграм-канале ДУМ республики.

На избирательный участок №46 в Казани председатель Духовного управления мусульман Татарстана прибыл вместе с супругой.

Напомним, что сегодня в Татарстане проводятся выборы в республиканский парламент VII созыва. Избирательные участки открыты до 20.00.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.