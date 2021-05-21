Муфтий Татарстана: Принятие ислама Волжской Булгарией — главный выбор в истории татар

Принятие ислама Волжской Булгарией стало главным выбором в истории татарского народа. Об этом заявил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин в обращении по случаю 1099-летия этого события.

По мнению главы ДУМ РТ, принятие ислама волжскими булгарами в 922 году стало «поистине эпохальным», причем для всей многонациональной страны, потому что оно «было добровольным и явило человечеству образец межрелигиозного согласия и межнационального мира». «Сегодня наша великая Родина несет в себе именно эту историческую миссию. И, как видим, это благородное предназначение символически берет свое начало с момента принятия ислама в Волжской Булгарии», — подчеркнул он.

В связи с этим муфтий заметил: «<…> невозможно вырвать из наших сердец благодарность нашим предкам, которые показали нам — своим потомкам — пример высокой политической мудрости, духовной зрелости и крепкой веры». Именно благодаря их выбору и их многовековому духовному наследию Россия является частью исламского мира, добавил председатель ДУМ.

По словам Камиля хазрата, принятие ислама имело для предков татар большое практическое значение. С приходом новой религии удалось преодолеть противоречия между различными племенами, развить экономику, расширить дипломатические отношения. Вместе с тем он уверен: «Гораздо значимее то, что ислам оказал большое влияние на духовную культуру татар. Пожалуй, приняв ислам, наш народ сделал главный выбор в своей судьбе и открыл для себя счастье познать особую милость Всевышнего — влиться в ряды уммы пророка Мухаммеда, последнего посланника Аллаха во всем людском роде».

Руководитель ДУМ РТ напомнил, что ислам принес татарам высокую духовную культуру, традиции просвещения и глубокие нравственные законы, после чего помогал им на протяжении веков. «Безусловно, ислам дал татарам силы и возможности сохраниться как нация в период самых суровых испытаний, выпавших на нашу долю. И мы до сих пор стоим на твердыне этого незыблемого фундамента, а вера по сей день служит нам яркой путеводной звездой», — резюмировал он.

В завершение Камиль хазрат Самигуллин в преддверии 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией попросил Аллаха одарить Россию Своей безграничной милостью, ниспослать процветание Татарстану и благополучие в каждый дом, а также укрепить людей в праведных и добрых делах.

Фото: пресс-служба ДУМ РТ.