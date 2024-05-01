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Муфтий Татарстана принимает участие в форуме по межкультурному диалогу в Баку
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин принимает участие в VI Всемирном форуме по межкультурному диалогу, который проходит в Баку. В рамках события состоится Бакинская и Шушенская встречи религиозных лидеров.
«На площадках форума поднимают такие вопросы, как диалог ради мира и глобальной безопасности, вызовы и идеологические угрозы диалога Запада и Востока, вклад религий и религиозных лидеров в дело международной безопасности, проблемы терроризма, религиозной и расовой нетерпимости, изменения климата и экологической безопасности», — сообщает пресс-служба ДУМ РТ.
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