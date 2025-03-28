Муфтий Татарстана примет участие в международном религиозном съезде в Астане

Фото: Телеграм-канал ДУМ РТ

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин встретился с Генеральным консулом Казахстана в Казани Ерланом Искаковым, сообщили в Телеграм-канале ДУМ РТ.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества, уделив особое внимание укреплению религиозных, языковых и исторических связей между народами Татарстана и Казахстана.

Фото: Телеграм-канал ДУМ РТ

Генконсул поздравил Камиля хазрата с переизбранием на пост Муфтия Татарстана, пожелав успехов в его деятельности и помощи Всевышнего в реализации благих начинаний. Он также дал высокую оценку работе ДУМ РТ, отметив значимость решений и высказываний Муфтия.

В ходе встречи была подчеркнута схожесть моделей развития Татарстана и Казахстана, а также достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве для укрепления братских отношений.

Также Камиль хазрат Самигуллин подтвердил свое участие в VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре 2025 года в Астане.