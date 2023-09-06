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Муфтий Татарстана пригласил татар Донбасса на учебу в медресе республики
Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин в ходе поездки в Донбасс пригласил татар, проживающих в Донецкой и Луганской народных республик, на учебу в медресе РТ. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского ДУМ.
Камиль хазрат Самигуллин и казый, имам-мухтасиб Ютазинского района Марат хазрат Марданшин встретились в Мариуполе с представителями местной татаро-мусульманской общественности, провели переговоры с главой ДУМ ДНР Рашидом хазратом Брагиным и стали участниками церемонии открытия Мариупольской соборной мечети.
Ремонт пострадавшей в ходе боев за город мечети был проведен по поручению Президента РФ Владимира Путина, его курировал вице-премьер Правительства страны Марат Хуснуллин. Необходимые средства были выделены Фондом имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова под попечительством Аймани Кадыровой.
В ходе беседы с Рашидом хазратом Брагиным Камиль хазрат и Марат хазрат обсудили обстановку в регионе и проблемы местных мусульман. Муфтий Татарстана передал для библиотеки Соборной мечети книги, выпущенные издательским домом «Хузур» ДУМ РТ на русском и татарском языках.
Кроме того, собеседники договорились о командировании на учебу в медресе Татарстана татар-мусульман из Донецкой и Луганской народных республик.
Помимо этого, в Мариуполе Камиль Самигуллин встретился с мобилизованным имам-хатыбом чистопольской мечети «Ихлас» Ильфаком хазратом Зулькарнаевым, который проходит службу в зоне специальной военной операции.
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