Муфтий Татарстана предложил ввести в колониях постное меню для верующих заключенных

Сегодня в Москве состоялось юбилейное заседание Президиума Межрелигиозного совета России (МСР).

Собрание было приурочено 25-летию создания Совета и прошло под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В работе совещания принял участие также Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и представители ДУМ РФ. Информация об этом появилась на сайте ДУМ РТ.

Фото: ДУМ РТ

Муфтий Татарстана Камиль хазрат поблагодарил Патриарха Кирилла за поддержку добрых взаимоотношений, сложившихся между ДУМ РТ и Митрополией республики. Также он обратился к главе РПЦ с предложением ввести на выбор постное меню для верующих заключенных. Такая просьба Камиля хазрата связана с тем, что для заключенных-мусульман вопрос халяльного питания является критическим, а постное меню позволит удовлетворить потребность всех осужденных, независимо от религиозной принадлежности.

По словам Камиля хазрата, сейчас учреждения федеральной службы исполнения наказания стали активно сотрудничать с мусульманскими и православными религиозными организациями. Татарстан в этом плане имеет большой опыт, отметил он.

«Хазраты вместе с батюшками ведут разъяснительную работу среди заключенных республики. Результатом этой работы является сокращение рецидивов преступлений среди верующих. Поэтому мы считаем эту работу очень важной: в колониях Татарстана функционируют молельные комнаты, храмы и мечети, библиотеки... Но пока по разным причинам нам не удается решить вопрос питания», – сказал он.

По его словам, введение постного меню в колониях России было бы одинаково интересным для представителей всех вероисповеданий и помогло бы религиозным деятелям в проведении воспитательной работы среди заключенных.

Патриарх Кирилл положительно воспринял предложение Камиля хазрата и сообщил, что МСР проработает эту тему с властями.

«Если у заключенных есть желание, то надо дать им возможность поститься», — сказал он и дал соответствующее поручение Владимиру Легойде.