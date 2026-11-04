Муфтий Татарстана поздравил жителей республики с Днем народного единства

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин поздравил жителей республики с Днем народного единства. По его словам, в этот праздник он желает всем мира и благополучия, передает ДУМ РТ.

В своем поздравлении Муфтий РТ рассказал об одном аяте в Коране, в котором заложена глубокая мысль о единстве человечества перед Богом. В этих словах Аллаха, по словам Муфтия, читаются имена пророков, которых почитают разные традиции – иудеи, христиане и мусульмане. Упоминая их всех в одном ряду, Куръан подчеркивает: у человечества один Творец и общая история откровений. Аллах сделал народы разными не для того, чтобы разделить их на «своих и чужих»; все они – части одного человечества, которому Он направлял посланников.

«Призыв не делать различий между пророками равнозначен тому, что нельзя возводить барьеры между народами. Тем самым Куръан закладывает идею, что истинная вера объединяет, а не разделяет людей», – сказал Самигуллин.

Он также отметил, что этот аят показывает: несмотря на внешние различия в обрядах и традициях, все народы должны стремиться к единобожию, покорности Всевышнему и следованию Его воле. Для этого Он и создал людей, и в этом состоит главный гуманистический посыл религии: перед Аллахом все народы равны, для всех действует единый Божий закон, а разнообразие культур и традиций – не повод для вражды, а отражение единого замысла Творца. Ислам, подчеркнул Муфтий, – религия не конкретной национальной общины, она изначально предназначена для всех людей.

«Уважаемые соотечественники, мусульмане и немусульмане! В День народного единства и всегда нам следует помнить и говорить о наших общих ценностях – вере во Всевышнего, единых нравственных понятиях, общей Родине и истории. Веками сосуществуя, как соседи и даже члены одной большой семьи, народы России пережили вместе и беды, и радости, победы и войны, благополучные и тяжелые времена. Пусть же Всевышний позволит нам сохранить и укрепить народное единство во имя мира и всеобщего благоденствия в России, ради наших будущих поколений и для того, чтобы все мы могли исповедовать свою веру. Аминь», – заключил Муфтий Татарстана.