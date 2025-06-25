Муфтий РТ поздравил мусульман с наступающим по Хиджре Новым годом

Камиль хазрат Самигуллин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин обратился к мусульманам с новогодним поздравлением. Новый год по исламскому календарю Хиджре наступит сегодня с заходом солнца — начнется новый 1447 год.

«Мухаррам – один из четырех запретных месяцев. Чтобы подчеркнуть его величие и достоинство, наш любимый Пророк называл его месяцем Аллаха», — обратился муфтий к умме.

Он напомнил мусульманам, что ураза в первый месяц нового года (Мухаррам) является желательным и одобряемым деянием. Особенно ценным это поклонение будет 5 июля – в день Ашура.

Месяц Мухаррам считался священным и высоко почитался верующими даже в доисламскую эпоху.

«Всевышний запретил для людей любые войны и кровопролитие в этом месяце и требует усиленного поклонения, улучшения нрава и покаяния. Прискорбно, что сегодня мы наблюдаем, как человечество погрузилось в злодеяния: притесненные молят о помощи и справедливости, а залимы совершают варварство и беззаконие», — сетует муфтий. Однако, цитируя Коран, Самигуллин отметил — Всевышний знает о поступках несправедливых.

Новый 1447 год по хиджре — это год 1500-летия Мухаммада. Его сунна актуальна и имеет решения против всех вызовов современности, уверен муфтий.

«Пусть Аллах позволит нам в новом 1447 году по Хиджре идти по истинному пути, не сбиваясь и сохраняя в сердце Его заветы и пример Его посланника, ниспошлет благополучие в каждый дом, благословит наши праведные дела и намерения, дарует мира и спокойствия нашей стране и республике, а также благоденствия для всей мусульманской уммы», — поздравил муфтий мусульман республики.