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Общество 15 мая 2024 16:48

Муфтий Татарстана поздравил главу Татарстанской митрополии с днем рождения

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Сегодня в Казанском епархиальном управлении митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл встретился с муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным. Об этом сообщает пресс-служба митрополии.

Глава Духовного управления мусульман РТ поздравил главу Татарстанской митрополии с днем рождения и вручил медаль «Бердэмлек».

«Выражаю Вам искреннюю признательность за сохранение теплых и дружественных взаимоотношений между нами лично и митрополией Татарстана и ДУМ РТ», — отметил муфтий.

Фото: Пресс-служба Казанской епархии

#Казанская епархия
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