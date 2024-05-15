Муфтий Татарстана поздравил главу Татарстанской митрополии с днем рождения

Сегодня в Казанском епархиальном управлении митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл встретился с муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным. Об этом сообщает пресс-служба митрополии.

Глава Духовного управления мусульман РТ поздравил главу Татарстанской митрополии с днем рождения и вручил медаль «Бердэмлек».

«Выражаю Вам искреннюю признательность за сохранение теплых и дружественных взаимоотношений между нами лично и митрополией Татарстана и ДУМ РТ», — отметил муфтий.