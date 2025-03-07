news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 7 марта 2025 09:55

Муфтий Татарстана посетил ифтар в Тюлячах и встретился с местными имамами

Читайте нас в
Телеграм
Муфтий Татарстана посетил ифтар в Тюлячах и встретился с местными имамами
Фото: © «Тюлячи Информ»

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин совершил рабочую поездку в Тюлячи. Там он встретился с новым главой Тюлячинского района РТ Айратом Фатхуллиным и с имамом-мухтасибом Исмагилом хазратом Фаляхиевым, а затем пообщался с сельскими имамами и местными мусульманскими активистами. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Встреча с тюлячинцами прошла в кафе «Маяк» перед началом районного ифтар-маджлиса, организованного главой муниципалитета. В ней приняли участие 130 человек, среди которых были имамы сельских мечетей и активные прихожане.

Глава района Айрат Фатхуллин поприветствовал всех, поздравил с Рамаданом, выразил добрые пожелания и поделился информацией о жизни муниципалитета.

В ходе ифтара Камиль хазрат рассказал о месяце Рамадан и достоинствах уразы, а также совершил дуа за действующих и погибших участников специальной военной операции и благополучие Родины.

Во время священного месяца Рамадан встречи муфтия Татарстана с жителями районов республики традиционно организуются в формате ифтаров. На них традиционно приходят не только священнослужители и религиозные активисты, но и руководители разных уровней, благотворители, спонсоры и волонтеры, а также нуждающиеся в поддержке – многодетные семьи, пожилые люди и те, кто оказался в трудной жизненной ситуации, отметили в муфтияте.

В Тюлячинском мухтасибате насчитывается 29 мечетей. В 10–15 из них ежедневно или по мере возможности организуются ифтары, а в центральной мечети района проводится хатм Корана – полное чтение священной книги во время таравиха. В районных махаллях собирают шефскую помощь участникам специальной военной операции, подчеркнули в ДУМ РТ.

#камиль хазрат самигуллин #рамадан #тюлячинский район рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Врач-офтальмолог: «Глаукома грозит не только слепотой, она может запустить деменцию»

Врач-офтальмолог: «Глаукома грозит не только слепотой, она может запустить деменцию»

6 марта 2025
«Несколько раз мою жизнь на войне спасала судьба»: история столетнего ветерана из Казани

«Несколько раз мою жизнь на войне спасала судьба»: история столетнего ветерана из Казани

6 марта 2025