Муфтий Татарстана подарил Патриарху Кириллу копию дирхема Булгарии

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Во время визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Казанский Кремль Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин подарил высокому гостю памятный подарок. Он от лица мусульман республики преподнес ему точную копию именного дирхема эмира Волжской Булгарии Ялтавара Алмуша, сообщается на официальном портале ДУМ РТ.

По полученной информации, сувенир подарен в ходе встречи Раиса Татарстана Рустама Минниханова, Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина и Митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла.

Монета выполнена из серебра и в точности реконструирована казанским хаттатом, основателем Центра арабской каллиграфии при РИИ Рамилем хазратом Насыбулловым. Это совместный проект ДУМ РТ и портала «Миллиард.Татар».

«Достойно внимания содержательное оформление этой монеты, которая относится к наиболее древним нумизматическим материалам правителей Волжской Булгарии. На ней сообщается, что дирхем отчеканен «Во имя Аллаха. В Аш-Шаше в 30(8) (920/921) г.». Напомним, что правитель Алмуш сыграл ключевую роль в объединении булгарских племен и при нем в 922 году Волжская Булгария официально приняла ислам в качестве государственной религии», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

По центру монеты снова упоминается Всевышний: «Аллаху (принадлежит власть). Мухаммад – Посланник Аллаха. Аль-Муктадир Биллях. Аль-Амир Ялтавар» и «Нет божества, кроме Аллаха, Он един, нет ему соучастника».

На обеих сторонах монеты приведены аяты из Куръана:

«Аллах всем распоряжается как до (победы персов), так и после (нее). В тот день верующие обрадуются помощи Аллаха» (4-5 аяты суры «Ар-Рум» («Римляне»);

«(Всевышний) отправил Своего Посланника с руководством и истиной религией, чтобы превознести ее над всеми прочими религиями. Мухаммад – Посланник Аллаха» (выделенный текст – смысл 28-29 аятов суры «Фатх»).

Монета позволяет оценить значение ислама для государства Волжская Булгария.