Муфтий Татарстана поблагодарил организаторов XIII Республиканского ифтара

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Избранный на 4-й срок муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин поблагодарил организаторов XIII Республиканского ифтара, который прошел в Казани на площадке МВЦ «Казань Экспо».

«Хочу сказать спасибо организаторам, Радику [Абдрахманову], волонтерам. Как говорил наш Пророк: «Кто не благодарит людей, тот не благодарит и Всевышнего», – сказал журналистам Камиль хазрат.

Муфтий отметил, что мероприятие было хорошо организовано: задействовали 600 волонтеров, приготовили 13 тысяч порций для ифтара.

Он также добавил, что в этом году на Республиканский ифтар пришло больше людей, чем планировалось:

«Людей было больше, нужно радоваться – у людей больше желания. В следующий год будем продумывать, подводить итоги», – подчеркнул муфтий Татарстана.

Еще он призвал людей приходить с билетом.

«Они (билеты – прим. Т-и) раздаются бесплатно, и нужны для организации. С нашей стороны все было сделано на высшем уровне», – заключил муфтий.

Первый заммуфтия РТ Ильфар хазрат Хасанов, в свою очередь, отметил ежегодный рост количества постящихся.

«С каждым годом количество постящихся увеличивается, люди стремятся разделить друг с другом радость Рамадана. 13-й Республиканский ифтар - тому подтверждение. Значит, его нужно развивать и увеличивать масштабность! Пусть Аллах примет старания всех, кто внес свой вклад в организацию этого мероприятия. Оно прошло на высоком организационном уровне», – сказал он.