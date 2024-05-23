Муфтий Татарстана отвез очередной гуманитарный груз на Донбасс

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Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин с делегацией ДУМ РТ посетил с гуманитарной миссией Луганск, Лисичанск и Дебальцево. Груз от мусульман республики получили солдаты в трех госпиталях, подшефной военной части и батальон «Алга».

Это шестая поездка хазратов республики в ЛНР. На Донбассе делегация пробыла две недели. Хазратов в Луганске встретил заместитель премьер-министра РТ Евгений Варакин. Вместе с Камилем хазратом и министром здравоохранения РТ Марселем Миннуллиным они посетили госпиталь в Лисичанске. Здесь они ознакомились с ремонтными работами, проведенными в местной больнице при поддержке Татарстана.

Основная часть поездки прошла в Луганске. Хазраты встретились с ранеными бойцами в двух госпиталях, передали им намазлыки, книжки с молитвами, мисваки, тасбихи и угощения.

Кроме того, делегация ДУМ РТ провела встречу с местными имамами в Соборной мечети Луганска.

Хазраты также доставили гуманитарный груз солдатам в зоне боевых действий. Провизию и необходимое оборудование получили солдаты подшефного воинского подразделения в Луганске, батальон «Алга» и госпиталь в Дебальцево. В числе прочего им передали генераторы, ноутбуки, МФУ, повер-банки, бензопилы, детекторы и подавители дронов, автозапчасти, инструменты, медикаменты, продукты питания, нижнее белье, маскировочные сети и многое другое.

Груз был сформирован по пожеланиям солдат на средства, собранные благотворительным фондом «Закят» и мечети «Марджани», сообщили в ДУМ РТ.