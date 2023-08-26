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Муфтий Татарстана открыл вторую молельную комнату в РКБ Татарстана
Молельная комната открылась в плликлинике Республиканской клинической больницы Татарстана. Сразу после открытия муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, президент Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ Айдар Шагимарданов, главный врач РКБ Рафаэль Шавалиев, и медперсонал больницы совершили первый намаз.
Молельная комната организована стараниями Благотворительного фонда АПМ РФ по просьбе пациентов РКБ. Помещение размещается в поликлинике РКБ, в корпусе В, на 3 этаже (правое крыло).
“Республиканская клиническая больница работает для се й республики. Каждый год к нам обращаются более 1000 человек. Конечно, каждый приходит с тревогой и проблемами за помощью к нам. И многие нуждаются в месте для молитвы. Как только мы получил обращение, мы совместно с духовенством и ассоциацией предпренимателей создали все условия. Мы очень рады, что наши пациенты и сотрудники смогут получать не только медицинскую помощь, но и духовную”, – отметил главный врач РКБ рафаэль Шаалиев.
Площадь молельной комнаты - 15 кв.м, вместимость - 7-8 человек. Она оборудована тахаратханой, михрабом, устлана ковровым покрытием. В комнате есть индивидуальные намазлыки, Куръан и четки.
Сегодня открылась уже вторая по счету молельная комната в РКБ. Первая находится в стационаре в корпусе А на 9 этаже.
Инициативу по организации комнат для совершения намаза в общественных местах АПМ РФ реализует с 2020 года.
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