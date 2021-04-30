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Ру Тат
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30 апреля 2021  08:46

Муфтий Татарстана оценил серию мусульманских открыток от «Хатлар йорты»

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Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин оценил серию выпущенных к Рамадану мусульманских открыток на татарском языке от проекта «Хатлар йорты» («Дом писем»).

«Смотрите, какие подарочные открытки на татарском языке выпускают у нас в Казани. Этот интересный проект @tatarhatlar реализует агентство „Татмедиа“», — написал глава ДУМ РТ на своей странице в соцсети Instagram.

«По случаю Рамазана здесь выпустили мусульманскую серию открыток. По-моему, получилось очень душевно. Пишите письма братьям и сестрам!» — описал свои впечатления Камиль хазрат. «Открытки можно покупать и отправлять напрямую через интернет-магазин www.hatlar.ru», — добавил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что объединение «Хатлар йорты» впервые выпустило мусульманские открытки, посвященные священному месяцу Рамадан. В серию вошли восемь карточек, созданных художницей из Сармановского района Алией Юсуповой. 

На ифтаре для журналистов и блогеров, организованном ДУМ РТ, эти открытки презентовал генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

 

 

камиль хазрат самигуллин
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