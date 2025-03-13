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Общество 13 марта 2025 20:47

Муфтий Татарстана объяснил, как определить Лейлятуль-Кадр

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Муфтий Татарстана объяснил, как определить Лейлятуль-Кадр
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Чтобы определить Ночь могущества (Лейлятуль-Кадр) нужно каждую ночь поститься и молиться так, как будто она наступила. Об этом сообщил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, видеоролик с его комментарием опубликован в телеграм-канале ДУМ РТ.

«Конечно в риваятах, хадисах пророка описывается, он искал эту ночь в последних 10 днях Рамадана. В других риваятах говорится, что это нечетная ночь. То есть больше вероятность, что эта ночь будет в последнюю декаду, последние 10 дней Рамадана», – сказал муфтий.

По его словам, эту ночь застанут те, кто будут особенно усердно поклоняться в последние 10 дней Рамадана.

#камиль хазрат самигуллин #муфтий рт #ДУМ РТ
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