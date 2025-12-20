Муфтий Татарстана обратился к мусульманам в связи с наступающим месяцем Раджаб

Фото: dumrt.ru

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин обратился к верующим с посланием в связи с наступлением священного месяца Раджаб. Он подчеркнул, что этот месяц является предвестником Рамадана и временем духовной подготовки к нему.

«Раджаб своим наступлением сообщает нам, что до великого поста осталось ровно два месяца, а значит, мусульманам пора духовно и физически готовиться к нему», – отметил Камиль хазрат Самигуллин.

Муфтий напомнил, что Раджаб символизирует начало духовного «сева»: добрые дела, совершенные в этом месяце, послужат основой для духовного роста в Рамадан. По его словам, после Раджаба следует Ша’бан, который сравним с «поливом», а Рамадан – со «сбором урожая».

Он отметил, что подготовка к Рамадану включает в себя не только пост и отказ от греховного, но и выстаивание дополнительных намазов и чтение Куръана. Раджаб также считается запретным месяцем, поэтому мусульманам рекомендуется воздерживаться от конфликтов и порицаемых поступков.

«Уже на следующей неделе, в первую благословенную пятницу (с 25 на 26 декабря) Раджаба, этот месяц подарит нам ночь Рагаиб. Это ночь бракосочетания родителей Пророка Мухаммада ﷺ. А в ночь с 26 на 27 Раджаба (в этом году – с 15 на 16 января 2026 года) наступит ночь Аль-Исра валь-Ми‘радж – вознесение Посланника ﷺ на небеса и его путешествие из Мекки в Иерусалим. В ночь Исра и Ми’радж Всевышний сделал всем мусульманам три великих подарка: пятикратный намаз, последние аяты суры «Аль-Бакара» и право заступничества Пророка ﷺ за свою умму в Судный день», – сообщил Камиль хазрат Самигуллин.

Муфтий Татарстана призвал верующих использовать возможности Раджаба для увеличения числа добрых деяний и искреннего раскаяния в грехах. Он пожелал мусульманам крепкого имана, здоровья и сил для поклонения, чтобы все добрые поступки были многократно вознаграждены и оберегали от бед обоих миров.