Муфтий Татарстана обратился к мусульманам в преддверии праздника Ураза-байрам

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель Духовного управления мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин выступил с обращением к единоверцам в преддверии праздника Ураза-байрам, который знаменует собой окончание месяца поста Рамадан.

«Месяц Рамадан пролетел как один миг: сегодня после захода солнца мусульмане встретят, а завтра будут праздновать Ураза-байрам. В этом году гает совпадает с другим великим праздником – благословенной пятницей, что придает Ураза-байраму еще большую торжественность, а джума делает особенной. Я от всей души поздравляю вас с этими праздниками!», — сказал муфтий в своем обращении.

В этот месяц сердца мусульман преисполняются надеждой на милость Всевышнего, его прощение и освобождение от бремени грехов. В Рамадан Аллах дает такие щедрые награды, как ни в один другой месяц, отметил муфтий.

Он также напомнил, что Ураза-байрам — это в первую очередь праздник прощения грехов за выдержанный пост, а прощение — это самая большая награда Всевышнего.

«В то же время я призываю и вас, уважаемые братья и сестры, сделать одно благородное намерение: давайте в честь Уразы-байрама простим всех, на кого мы держали обиду! Давайте засвидетельствуем, что мы простили каждого, кто намеренно или по незнанию, нечаянно обидел нас», — заявил муфтий.

Отдельно он поздравил бойцов-мусульман, которые в месяц Рамадан находились в зоне проведения специальной военной операции и стояли на страже Родины. Муфтий подчеркнул, что мусульмане неустанно молятся за своих защитников.

В заключении своего обращения муфтий пожелал всем мусульманам счастья, добра и благополучия.

«Пусть Всевышний наполнит наши души верой, силой, милосердием и любовью! Ураза гаете мөбарәк булсын!», — сказал муфтий Камиль хазрат Самигуллин.