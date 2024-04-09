Муфтий Татарстана об Ураза-байраме: Важно сохранить атмосферу братства и милосердия

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин в своем Telegram-канале поздравил мусульман республики с наступлением Уразы-байрама.

«Дорогие единоверцы! От всей души поздравляю вас с благословенным праздником Ураза-байрам!» — подчеркнул председатель ДУМ РТ.

«На сердце мусульман сегодня одновременно грусть и радость, потому что, не успев начаться, священный месяц Рамадан, которого мы так долго ждали, быстро подошел к концу. Благостные дни поста, оживленные ночи поклонения, коллективные таравих-намазы в мечетях и гостеприимные ифтары с братьями по вере, баракатные сухуры в теплом семейном кругу остались позади», — констатировал муфтий.

«Особенно печально то, что вместе с Рамаданом уходят и его бесчисленные блага и особая милость Аллаха, которые даруются нам только в эти тридцать дней. Однако Ураза-байрам мы встречаем с надеждой, что сердца людей успели за время Рамадана наполниться искренней верой, великодушием и добрыми намерениями. Важно теперь сохранить эту чистоту в себе, а вокруг — атмосферу братства, прощения и покаяния, милосердия, мольбы и Корана…» — добавил Камиль хазрат.

«Ведь Ураза-байрам — это самый лучший повод для того, чтобы, достигнув прощения Аллаха, открыть новую страницу книги своих деяний и продолжить то хорошее, что было начато в Рамадан», — пояснил он.

«Я от всего сердца желаю, чтобы Всевышний в честь Ураза-байрама принял все наши поклонения, добрые дела и искренние намерения, совершенные в месяц Рамадан, и наградил нас за них Своей милостью. Пусть наш пост позволит нам достичь Его довольства и станет заступником в Судный день», — заключил муфтий Татарстана.