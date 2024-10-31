Муфтий Татарстана назвал религию основой гражданской идентичности

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Основу гражданской идентичности человека составляют базовые национально-религиозные установки. Об этом заявил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, выступая на XIII Всероссийском форуме преподавателей мусульманских образовательных организаций в казанском КРК «Корстон».

«Существует ошибочное мнение, что сохранение традиционных ценностей и формирование гражданской идентичности — понятия несовместимые. С одной стороны считают, что невозможно в обществе сформировать гражданскую идентичность, пока существует национально-религиозное разнообразие, с другой стороны — что гражданская идентичность стирает всякую национально-религиозную особенность. Однако все ровно наоборот», — выразил уверенность руководитель Духовного управления мусульман РТ.

В своем выступлении Самигуллин подчеркнул, что традиционные ценности — это национально-религиозные ценности.

Всероссийский форум проводит Российский исламский институт совместно с Духовным управлением мусульман Татарстана при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования.

В мероприятиях первого дня форума участие приняли около 300 преподавателей, руководителей начального и среднего звена мусульманского образования, а также представителей международных исламских образовательных центров.

Ежегодный форум является площадкой для обсуждения актуальных проблем современного мусульманского образования в России. В частности, в первый день мероприятия работа была направлена на демонстрацию лучших практик примечетских курсов, самих мечетей и мухтасибатов, а во второй день своим опытом делятся преподаватели медресе и исламских вузов.