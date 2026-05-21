Муфтий Татарстана напомнил о значении принятия ислама Волжской Булгарией

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин обратился к жителям республики и соотечественникам по случаю 21 мая – даты, когда в Татарстане ежегодно отмечается день официального принятия ислама Волжской Булгарией. Он подчеркнул, что в Год единства народов России эта дата приобретает особое символическое значение, его слова приводит пресс-служба ДУМ РТ.

В своем обращении он напомнил, что ислам сыграл ключевую роль в развитии Волжской Булгарии и последующем культурном и духовном становлении татарского народа.

«Наши предки – древние болгары после принятия ислама получили необычайно высокий расцвет культуры: в искусстве, науке, литературе, архитектуре, образовании и др. Поэтому и будущее татарского народа, как их наследника, лежит в религиозном служении. Куръан – это духовная основа татарской нации, вера – наш вечный спутник и маяк», – отметил Камиль хазрат.

Самигуллин также отметил роль исламского наследия в истории татарской культуры. Он напомнил о широком распространении издания Корана «Казан басмасы», которое, по его словам, стало одним из самых известных татарских книжных изданий в мире. Кроме того, он указал, что значительная часть известных татарских ученых, чьи труды изучаются в разных странах, были исламскими богословами.

«Даже в современной жизни ислам играет определяющую роль для Татарстана в реализации международной политики нашей страны России. Республика сегодня развивается как мусульманский центр и известна как один из лидеров в мусульманском богословии, халяль-индустрии и исламских финансах», – добавил муфтий.

Камиль хазрат Самигуллин отметил, что, по его убеждению, принадлежность татарского народа к исламской умме является великой милостью, а также важным духовным основанием для настоящего и будущего.

«От всей души прошу Всевышнего, чтобы Он укрепил татарский народ на пути Истины, даровал нам верующих и нравственных потомков-мусульман», – заключил муфтий РТ.