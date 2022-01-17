Муфтий Татарстана: «Минтимер Шаймиев привлек внимание татарского народа к его корням»

Первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев оказал большое влияние на весь татарский народ. Многие уже сейчас гордятся тем, что живут с ним в одно время или знают его лично. Такое мнение выразил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин в интервью ИА «Татар-информ».

«Для меня лично является важным, что первый Президент Татарстана приложил много сил для возрождения Болгара. Там были развалины, я это помню, когда впервые поехал на Изге Болгар жыены в 14 лет. Тогда еще не было моста, мы долго ждали паром на переправе… Что было тогда и что сейчас — это небо и земля. Сейчас все знают Болгар, гостиницу „Кул Гали“, Белую мечеть — всё это стало символом Татарстана. Основная заслуга в этом принадлежит Минтимеру Шариповичу Шаймиеву. Он привлек внимание всего татарского народа к нашим корням», — рассказал Камиль хазрат.

Муфтий напомнил, что благодаря Минтимеру Шаймиеву в 1998 году в Татарстане был проведен объединительный съезд мусульман. «В нескольких регионах есть по несколько представительств мусульманских общин, и представители власти не знают, с кем из них взаимодействовать. Бывает так, что не приглашают никого из мусульманского сообщества, чтобы не обидеть других. Это большая проблема. В Татарстане был проведен объединительный съезд вокруг одного духовного управления, и до сегодняшнего дня эта практика продолжится», — пояснил руководитель ДУМ Татарстана.

По словам муфтия, Минтимер Шаймиев до сих пор активно участвует в жизни мусульманского сообщества Татарстана.

«Минтимер Шарипович может позвонить и начать обсуждать какую-то тему. Такие беседы у нас случаются часто. Меня всегда поражает начитанность Шаймиева и острый ум. А 12 января он принимал участие в заседании оргкомитета по подготовке к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Он выслушал всех и дал мудрые наставления. Говорил, что всем регионам нужно использовать возможность праздничных мероприятий, чтобы улучшить жизнь мусульман. Ведь торжества пройдут не только в мае, они будут проводиться в течение года. И нужно использовать это событие, чтобы выстраивать диалог с властями регионов», — отметил Камиль Самигуллин.