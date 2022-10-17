Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин поддержал запрет ЛГБТ-пропаганды в России

Руководитель Духовного управления мусульман Камиль хазрат Самигуллин поддержал инициативу по запрету в России пропаганды ЛГБТ на законодательном уровне. Свою позицию он обозначил на парламентских слушаниях в Госдуме РФ, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

В своем выступлении муфтий отметил, что сегодня перед религиозными деятелями всех основных конфессий России возникла острая необходимость в информационном противодействии распространению идеологии вседозволенности и моральной распущенности в обществе. По словам Самигуллина, запрет на пропаганду ЛГБТ на законодательном уровне в кино, интернете, театрах и книгах значительно упростит задачу религиозным организациям, которые сейчас ведут системную работу по укреплению института семьи.

На примере аятов из Куръана и хадисов пророка Камиль хазрат напомнил об известной истории пророка Лута алейхисалям, который был направлен к народу Содома, погрязшему в грехах и не внявшему его призывам, за что был уничтожен Всевышним. Одним из самых распространенных грехов в этом племени было мужеложство. Эту кораническую историю упоминает и пророк Мухаммад, сказавший: «Больше всего я боюсь для своей общины деяния народа Лута».

«Нравственное состояние современного общества вызывает очень много аналогий с историей народа Лута алейхисалям. А мы должны помнить, что одно из имен Всевышнего – аль-Адль, то есть Справедливый. И каждый должен понимать: все, что происходит сегодня с нами, мы получаем от Бога по заслугам, по своим намерениям и, безусловно, по степени своей богобоязненности», – подчеркнул муфтий.

В Госдуме РФ сегодня прошли парламентские слушания о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения. Собрание состоялось под председательством главы нижней палаты парламента Вячеслава Володина при участии депутатов, представителей профильных ведомств, родительского и экспертного сообществ, общественных и религиозных организаций.