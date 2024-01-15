Муфтий Татарстана издал монографию о вкладе татарских богословов в корановедение

Фото: пресс-служба ДУМ Татарстана

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин написал научную монографию, посвященную вкладу татарских богословов в изучение Корана, «Джухуду ’уляма...». Книга издана на арабском языке в издательском доме «Хузур», сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

В Духовном управлении мусульман отметили, что научная работа имеет большое значение не только для татар, но и для всего арабского мира. Это первое системное издание на арабском языке об исследованиях татарских богословов XIX — нач. ХХ вв. в области корановедения.

«В своей научной работе Камиль хазрат приводит аргументы в пользу первой роли татар в печатании Куръана среди других мусульманских народов, а также сообщает, что татары первыми среди других мусульманских народов издали его с учетом консонантной основы текста в 1803 г., а в 1848 году в Казани был издан Коран, на полях которого были показаны десять канонических систем декламации», — говорится в сообщении.