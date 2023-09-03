Муфтий Татарстана и глава Зеленодольского района вышли на старт благотворительного забега

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня в Зеленодольске на территории спортивного комплекса «Маяк» состоялся благотворительный забег «Беги! Корми! Живи!», посвященный пятилетию проекта «Приют человека». На старт вышли более тысячи участников, среди них глава района Михаил Афанасьев.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы рады, что именно в Зеленодольске организаторы решили провести благотворительный забег. Наш город достаточно спортивный. Сегодня здесь собралось множество участников, в том числе и молодежи, что не может не радовать. Неважно кто с каким временем пробежит, главное, чтобы здоровый образ жизни и спорт присутствовал всегда в нашей жизни», – отметил Афанасьев.

В этот солнечный день стадион «Маяк» объединил свыше тысячи детей, профессиональных атлетов и любителей здорового образа жизни. Еще до старта под руководством опытных специалистов прошла массовая зарядка. Под бодрую музыку участники выполнили физические упражнения.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«С пяти лет моя дочь Вера занимается легкой атлетикой, поэтому и решила принять участие в забеге. Она очень любит спорт, не только бегает, но и занимается плаванием. В самом начале пути мы хотели просто закалить характер и здоровье, но сегодня для нее спорт – это огромная часть ее жизни», – рассказала мама юной участницы Татьяна Шилихань.

Первыми опробовать трассу парка вышли дети. Для них была подготовлена дистанция 500 метров. После в забеге приняли участие глава Духовного управления мусульман РТ и муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев и председатель попечительского совета «Приют Человека» Ильяс Гимадов.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Если человек встал рано утром в воскресенье на кросс – это уже победитель, он преодолел свою лень, эго и, возможно, усталость. Духовно и физически сильный человек принесет больше пользы своему обществу. Желаю всем хороших соревнований, настроения и, главное, чтобы забег прошел без травм и принес всем только самые положительные эмоции», – подчеркнул глава Духовного управления мусульман Татарстана.

В рамках забега была организована бесплатная раздача вкусного и ароматного плова от проекта «Приют человека». Также каждый желающий мог принести с собой одежду и передать нуждающимся.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сегодня очень много детей, что не может не радовать, ведь когда у нас будут дети здоровые не только телом, но и духом, у нашей страны будет будущее. Я надеюсь, что проведение забега превратилось в добрую традицию. Проект “Приют человека” благодаря поддержки со стороны бизнес-сообщества ежедневно кормит более 2 тыс. человек. В дальнейшем мы сделаем еще больше благих дел», – сказал Ильяс Гимадов.

Отметим, что забег проводился бизнес-сообществом «Меценаты» совместно с администрацией Зеленодольского района для популяризации благотворительной деятельности, пропаганды здорового образа жизни и приобщения населения к активным занятиям физической культурой и спортом.

За пять лет деятельности проекта «Приют человека» в бесплатных пунктах горячего питания по всему Татарстану выдано более 1,5 млн порций еды нуждающимся, порядка 37 тыс. человек получили ночлег и одежду. Пункты работают не только в Казани, но и в разных мухасибатах Татарстана при поддержке имамов.