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Муфтий Татарстана и глава Зеленодольского района вышли на старт благотворительного забега
Сегодня в Зеленодольске на территории спортивного комплекса «Маяк» состоялся благотворительный забег «Беги! Корми! Живи!», посвященный пятилетию проекта «Приют человека». На старт вышли более тысячи участников, среди них глава района Михаил Афанасьев.
«Мы рады, что именно в Зеленодольске организаторы решили провести благотворительный забег. Наш город достаточно спортивный. Сегодня здесь собралось множество участников, в том числе и молодежи, что не может не радовать. Неважно кто с каким временем пробежит, главное, чтобы здоровый образ жизни и спорт присутствовал всегда в нашей жизни», – отметил Афанасьев.
В этот солнечный день стадион «Маяк» объединил свыше тысячи детей, профессиональных атлетов и любителей здорового образа жизни. Еще до старта под руководством опытных специалистов прошла массовая зарядка. Под бодрую музыку участники выполнили физические упражнения.
«С пяти лет моя дочь Вера занимается легкой атлетикой, поэтому и решила принять участие в забеге. Она очень любит спорт, не только бегает, но и занимается плаванием. В самом начале пути мы хотели просто закалить характер и здоровье, но сегодня для нее спорт – это огромная часть ее жизни», – рассказала мама юной участницы Татьяна Шилихань.
Первыми опробовать трассу парка вышли дети. Для них была подготовлена дистанция 500 метров. После в забеге приняли участие глава Духовного управления мусульман РТ и муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев и председатель попечительского совета «Приют Человека» Ильяс Гимадов.
«Если человек встал рано утром в воскресенье на кросс – это уже победитель, он преодолел свою лень, эго и, возможно, усталость. Духовно и физически сильный человек принесет больше пользы своему обществу. Желаю всем хороших соревнований, настроения и, главное, чтобы забег прошел без травм и принес всем только самые положительные эмоции», – подчеркнул глава Духовного управления мусульман Татарстана.
В рамках забега была организована бесплатная раздача вкусного и ароматного плова от проекта «Приют человека». Также каждый желающий мог принести с собой одежду и передать нуждающимся.
«Сегодня очень много детей, что не может не радовать, ведь когда у нас будут дети здоровые не только телом, но и духом, у нашей страны будет будущее. Я надеюсь, что проведение забега превратилось в добрую традицию. Проект “Приют человека” благодаря поддержки со стороны бизнес-сообщества ежедневно кормит более 2 тыс. человек. В дальнейшем мы сделаем еще больше благих дел», – сказал Ильяс Гимадов.
Отметим, что забег проводился бизнес-сообществом «Меценаты» совместно с администрацией Зеленодольского района для популяризации благотворительной деятельности, пропаганды здорового образа жизни и приобщения населения к активным занятиям физической культурой и спортом.
За пять лет деятельности проекта «Приют человека» в бесплатных пунктах горячего питания по всему Татарстану выдано более 1,5 млн порций еды нуждающимся, порядка 37 тыс. человек получили ночлег и одежду. Пункты работают не только в Казани, но и в разных мухасибатах Татарстана при поддержке имамов.
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