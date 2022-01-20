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Официальная хроника
20 января 2022  11:22

Муфтий Татарстана и глава Татарстанской митрополии поздравили Шаймиева с 85-летием

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Муфтий Татарстана и глава Татарстанской митрополии поздравили Шаймиева с 85-летием
Фото: пресс-служба Президента РТ

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл одними из первых приехали поздравить Государственного Советника Минтимера Шаймиева с юбилеем — 20 января государственному деятелю исполняется 85 лет. 

«Митрополит Казанский и Татарстанский зачитал поздравление от имени Святейшего Патриарха, а муфтий Татарстана вручил орден Ш. Марджани», — сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Представители духовенства поблагодарили Минтимера Шаймиева за бесценный вклад, который он вносит в сохранение наследия.

#Шаймиеву-85 #Минтимер Шаймиев
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