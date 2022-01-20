Муфтий Татарстана и глава Татарстанской митрополии поздравили Шаймиева с 85-летием

Фото: пресс-служба Президента РТ

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл одними из первых приехали поздравить Государственного Советника Минтимера Шаймиева с юбилеем — 20 января государственному деятелю исполняется 85 лет.

«Митрополит Казанский и Татарстанский зачитал поздравление от имени Святейшего Патриарха, а муфтий Татарстана вручил орден Ш. Марджани», — сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Представители духовенства поблагодарили Минтимера Шаймиева за бесценный вклад, который он вносит в сохранение наследия.