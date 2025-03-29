Муфтий Татарстана и глава Росгвардии по РТ обсудили планы по сотрудничеству

Фото: ДУМ РТ

В резиденции Духовного управления мусульман Татарстана прошла встреча руководителя Управления Росгвардии по РТ Рустема Гумерова и Муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии по РТ, на встрече обсуждались вопросы сотрудничества между организациями.

Рустем Гумеров и Муфтий Татарстана рассмотрели возможности проведения духовно-просветительских занятий для личного состава ведомства, экскурсий по мечетям и памятным мусульманским местам в Татарстане.

Также планируются совместные выезды в подразделения, выполняющие служебно-боевые задачи в рамках СВО, проведение намазов в мечетях и на территории подразделений.

Во время встречи генерал-лейтенант полиции Рустем Гумеров вручил Камилю хазрату Почетную грамоту «За оказание содействия в выполнении задач и осуществлении полномочий, возложенных на Управление Росгвардии по Республике Татарстан».

Рустем Фаритович выразил слова благодарности Муфтию за вклад в духовное воспитание сотрудников и военнослужащих Росгвардии.

Для представителей Росгвардии провели экскурсию по резиденции ДУМ РТ.