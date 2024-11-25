Муфтий Татарстана анонсировал книгу «Мусульманам - о православии, христианам - об исламе»

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Мы мало что знаем о праздниках других конфессий. В чем суть их праздников, в чем суть их обрядов, что они делают и во что они верят. Такими вопросами задался муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин во время круглого стола «Сохранение традиционных ценностей: опыт, новые практики, вопросы» в Общественной палате РТ.

В связи с этим метрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и муфтий Татарстана решили подготовить книгу «Мусульманам - о православии, христианам - об исламе». Дата выхода совместного труда неизвестна.

«Не нужно придумывать новые модели воспитания молодежи и межкультурных коммуникаций, чтобы сохранить традиционные ценности. Достаточно изучать свою культуру и религию. Духовное наследие народов России много веков развивалось в условиях поликонфессионального общества», – обратился Самигуллин к участникам круглого стола.

Председатель отдела по взаимоотношению с вооруженными силами и правоохранительными органами Казанской епархии и член Общественной палаты РТ протоиерей Владимир Самойленко отметил, что главный смысл традиционных ценностей — передача их последующим поколениям.

«Мы получили их от наших отцов, мы должны их сохранить и передать, чтобы последующие поколения основывали свою жизнь и труды на этой крепчайшей базе», – заявил Самойленко.