Муфтий Татарстана открыл родник «Чишмә» в Зеленодольске

Зеленодольский родник «Чишмә» появился на территории соборной мечети «Джамиг» и доступен до всех жителей города. Идейным вдохновителем стал зеленодольский депутат, председатель сообщества «Меценаты» Ильяс Гимадов.

Открытие состоялось при участии муфтия Татарстана Камиля Самигуллина, мэра Зеленодольска Михаила Афанасьева, имам-хатыйба Зеленодольского района Габдельхамита хазрата, предпринимателей-благотворителей, приглашенных гостей и жителей города.

В Зеленодольске это уже второй родник, доступный всем жителям и гостям города. Первый открыт в мечети «Тынычлык».

«В Зеленодольске в мире и согласии проживают представители различных национальностей и религиозных конфессий. Строятся мечети, православные храмы, в микрорайоне Мирный скоро появится старообрядческая церковь. Кроме того, на территории мечети „Джамиг“, где мы сегодня с вами находимся, идет строительство полилингвальной школы. Когда люди выходят с инициативой — это особенно ценно», — сказал Афанасьев.

Проект «Чишмә» основан Азатом Гайнутдиновым, который также открыл более десяти родников в Лаишевском районе РТ.

Стоит отметить, что уникальная традиция — облагораживать источники ключевой воды рядом с мечетями существует только в Татарстане. Жители микрорайона и города с удовольствием приходят к мечетям за бесплатной родниковой водой.

Для всех гостей мероприятия подготовили плов, горячий чай, но, конечно же, наибольшей популярностью сегодня пользовался новый родник.

«Какая вкусная и мягкая вода! Спасибо большое! Это чудо просто! Аллаһның рәхмәте булсын!» — благодарили зеленодольцы.