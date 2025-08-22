Фарид Салман рассказал, как мусульманам провести месяц рождения пророка Мухаммада

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В месяц Раби-аль-Авваль (месяц рождения Пророка Мухаммада) мусульманину следует читать Коран и усердствовать в совершении благих дел. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил российский богослов и теолог, муфтий Фарид Салман.

«Все благие черты характера, стиль поведения и деяния пророка Мухаммада зафиксированы в Коране. Прежде всего, когда его пречистую супругу спросили, каким был нрав у пророка Мухаммада, она ответила, что нравом его был Коран. Именно то, что сказано в Коране, он делал в жизни. Поэтому для нас, как сказано в Коране, пророк является образцом для подражания, поэтому мы, правоверные мусульмане, обязаны исполнять сунну. В этот месяц мы не только вспоминаем о том, что был пророк, и стремимся подражать ему во всем, но это и месяц чтения Корана, чтения его автобиографии, совершения разных благостных деяний, потому что пророк Мухаммад не оставлял без помощи ни вдову, ни сироту, ни немощного. Именно поэтому это еще и месяц благих деяний», – сказал собеседник агентства.

Также, по его словам, в этом месяце мусульманин должен помнить, что пророк станет его заступником в Судный день.

«Люди читают Коран, перебирают четки, читают его автобиографию, славят Аллаха, читают Коран, просят Всевышнего благословения для уммы и совершают благостные дела – вот как следует проводить месяц рождения пророка Мухаммада», – резюмировал муфтий.