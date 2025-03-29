Муфтий РТ: Я желаю, чтобы Всевышний в честь Ураза-байрама принял все наши поклонения

Фото: ДУМ РТ

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин обратился к верующим с поздравлением по случаю наступления священного праздника Ураза-байрам. Он отметил, что этот день знаменует завершение месяца Рамадан – времени поста, молитв и добрых дел. Обращение опубликовано на сайте ДУМ РТ.

«Сегодня – последний день мусульманского поста и самого благодатного месяца в году – Рамадана. Это значит, что с заходом солнца наступит великий праздник Ураза-байрам. От всей души поздравляю всех мусульман с Ид аль-Фитр!», – говорится в сообщении.

Камиль хазрат Самигуллин подчеркнул, что этот день для мусульман является одним из самых важных. Ураза-байрам символизирует собой преданность и любовь к Всевышнему.

«Встречать Уразу-байрам с чувством исполненного долга перед Создателем и с надеждой на Его прощение – это самая большая радость мусульман в день праздника. И за это мы воздаем Ему свои молитвы и благодарность», – отметил Муфтий.

Камиль хазрат добавил, что Ураза-байрам – это также духовная победа человека над своими страстями, торжество богобоязненности и укрепления веры. Верующие с радостью завершают медресе Рамадана, укрепляя свой иман и стремясь к довольству Всевышнего.

Муфтий пожелал, чтобы Аллах принял все молитвы, добрые и благие намерения, совершенные в этот священный месяц, и одарил мусульман Своей милостью. «Пусть наш пост позволит нам достичь Его довольства и станет заступником в Судный день», — заключил он.