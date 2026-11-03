Муфтий РТ сообщил, за какие дела награда записывается даже после смерти
После смерти человека прекращается запись его благих дел, но существует три исключения. Об этом сообщил председатель Духовного управления мусульан Татарстана Камиль Самигуллин.
В качестве довода он привел слова Пророка Мухаммада об этом.
«Когда человек умирает, (все) его дела прекращаются за исключением трёх: непрерывной милостыни (садака, которая имеет продолжительный эффект – прим. Т.-и.), знания, которым могут пользоваться (другие люди), или праведных детей, которые станут обращаться к Аллаху с мольбами за него», – приводит текст хадиса Самигуллин в своем канале в МАКСе.