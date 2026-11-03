Муфтий РТ сообщил, за какие дела награда записывается даже после смерти

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После смерти человека прекращается запись его благих дел, но существует три исключения. Об этом сообщил председатель Духовного управления мусульан Татарстана Камиль Самигуллин.

В качестве довода он привел слова Пророка Мухаммада об этом.

«Когда человек умирает, (все) его дела прекращаются за исключением трёх: непрерывной милостыни (садака, которая имеет продолжительный эффект – прим. Т.-и.), знания, которым могут пользоваться (другие люди), или праведных детей, которые станут обращаться к Аллаху с мольбами за него», – приводит текст хадиса Самигуллин в своем канале в МАКСе.