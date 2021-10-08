Муфтий РТ считает важными слова Президента о наращивании производства халяльной продукции

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин от ежегодного Послания Президента Татарстана Рустама Минниханова к Государственному Совету РТ получил позитивные эмоции. «Наш Президент говорил о том, что надо усилить работу по развитию халяльной индустрии, по расширению экспорта халяльной продукции», — сказал муфтий.

«Президент напомнил, что в следующем году будет отмечаться 1100-летие принятия ислама. Для всей России это большая дата. Мы приняли ислам в 922 году, а наши соседи — русские — христианство приняли лишь в 988 году. Это означает, что первая официально принятая в России религия — это ислам. Строительство Соборной мечети в Казани начнется в следующем году. Так сказал наш Президент», — сказал муфтий.

Камиль Самигуллин также отметил, что в Послании Президента большое место было уделено вопросам образования, семейным ценностям.