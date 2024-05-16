Муфтий РТ Самигуллин пригласил жителей республики на Изге Болгар җыены

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Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин пригласил всех единоверцев, проживающих в республике, в Болгар на Изге Болгар җыены (Собрание в Святом Болгаре). Торжественное мероприятие пройдет 19 мая. Начало в 9:00.

«Здесь впервые состоится розыгрыш 3 семейных путевок в хадж среди супружеских пар. Каждая путевка — на 2 человека. Главное условие участия — приехать сюда вместе с супругой/супругом и получить бесплатный билет розыгрыша», – написал Самигуллин в своем Телеграм-канале.

Как сообщили на сайте ДУМ РТ, данная акция позволит обратить внимание мусульманской общественности на ценности семьи, популяризировать их, а также станет неким чествованием семейных пар, вместе посетивших одно из главных событий в жизни мусульман Татарстана, мотивирует мусульман на создание семьи в будущем и укрепление теплых отношений между супругами. Все подробности о мероприятии и розыгрыше можно посмотреть на официальном сайте организации.