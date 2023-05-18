Муфтий РТ: Российские мусульмане не могут по достоинству оценить наследие богословов

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Духовное наследие, оставленное предыдущими поколениями мусульман в России, достойно мирового признания, однако их потомки не имеют возможности не только оценить, а даже элементарно прочитать эти труды, заявил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин на VIII Всероссийской научно-практической конференции «Хусаин Фаизханов и Шигабутдин Марджани – великие ученые, теологи и просветители».

«Сегодня российская умма, даже получая политическую и финансовую поддержку от государства, все еще жалуется, мол, десятилетия атеизма уничтожили наше духовное наследие. Оно не было уничтожено, а просто забыто и пылится в фондах. Хотя эти труды достойны того, чтобы о них узнали на мировом уровне», – сказал муфтий.

Он напомнил, что даже при более суровых социально-политических условиях в России, татарский народ смог воспитать великих исламских ученых. «Даже несмотря на то, что этому предшествовала многовековая насильственная христианизация после завоевания Казани», – отметил он.

«Достижения в татарской теологии, особенно наследие XIX века, когда жили и творили Шигабутдин Марджани, Хусаин Фаизханов, составляют самую весомую часть не только в истории татарской уммы, но и всей российской уммы. Это требует от нас глубокого понимания, должной оценки и всестороннего анализа. Не случайно этот период в истории татарского народа называется Новым временем», – подчеркнул хазрат.

Лишь в конце XVIII века российские мусульмане получили сравнительную свободу вероисповедании. «Несмотря на то, что государство не оказывало никакой поддержки культурному развитию мусульман, к концу XIX века татары своими усилиями, исходя из потребностей нации, создали сильные общественные институты: открывали школы, медресе, мечети, фонды, библиотеки, благотворительные организации. Никакой помощи государством при этом не оказывалось», – рассказал Камиль Самигуллин.

«Возрождение религиозно-духовного наследия мусульман России и для широкого общества имеет большое практическое значение, потому что оно могло бы играть одну из важнейших ролей в формировании системы нравственных ценностей и мировоззрения современного человека. Традиции российских мусульман создаются и укрепляются в условиях многоконфессиональности», – подчеркнул муфтий Татарстана.

По его словам, именно в заложенных еще предками религиозно-духовных ценностях основываются просвещенность, национальное и религиозное самосознание, терпимость ко всем вероисповеданиям, присущие сегодня российским мусульманам. «Религиозно-духовное наследие татарского народа и сегодня не потеряло своей актуальности и ждет, что мы его изучим. Нынешняя научная конференция – один шаг к этой цели», – сказал муфтий в своем выступлении.

