Муфтий РТ представил делегатам форума религиозных деятелей выставку «Ислам Нуры»

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин после торжественного открытия XI Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» представил делегатам выставку мусульманской культуры «Ислам Нуры — Луч Ислама».

«В 2017-2021 годах на татарском языке выпущены 161, на русском — 173 фетвы. Перевели с татарского на русский книгу „Алты бармак“. Если пальцев на одной руке — пять, то эта книга, как шестой палец, была в каждом татарском доме (книга повествует о жизни пророка Мухаммада — прим „Т-и“). На примечетских курсах обучаются 15 тысяч человек, их обучают 1,5 тысячи наставников», — рассказал муфтий.

Выставка мусульманской культуры «Ислам Нуры — Луч Ислама» направлена на гармонизацию межнациональных и межэтнических отношений, развитие культуры народов, традиционно исповедующих Ислам.

Выставка рассказывает об основах мусульманской культуры. Здесь также была возможность приобрести ювелирные изделия, мусульманскую парфюмерию и принадлежности, халяльную продукцию, национальную одежду.

С 3 по 5 июня в Казани и Болгаре проходит XI Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия». В нем участвуют 1200 представителей татарского мусульманского духовенства из 72 регионов России.

