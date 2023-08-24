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Общество 24 августа 2023 21:28

Муфтий Татарстана оценил строительство соборной мечети в Набережных Челнах

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Муфтий Татарстана оценил строительство соборной мечети в Набережных Челнах

Сегодня со строительством Соборной мечети в Набережных Челнах ознакомился глава Духовного управления мусульман РТ, муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. Он отметил высокое качество работ и пожелал успехов и благополучия всем, кто принимает участие в строительстве, сообщается в телеграм-канале администрации города.

На данный момент на первом корпусе Соборной мечети продолжаются работы по облицовке наружных стен белым мрамором. А в конце июля произошло знаковое событие — на центральный купол установили полумесяц.

В высоту он достигает 31 метр, его диаметр 19 метров. Изготовлением полумесяца весом 700 кг занималась компания из Волгодонска. Она также занималась его установкой с помощью специальной техники.

Фото: телеграм-канал городской администрации

#Религия #Набережные Челны
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