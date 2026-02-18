Муфтий РТ объяснил, с каким намерением мусульманам нужно соблюдать уразу

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель Духовного управления мусульман Татарстана Камиль Самигуллин обратился к мусульманам республики в связи с наступающим месяцем Рамадан.

«Рамадан – это месяц поста. Но отказ от еды, питья и близости – это самое легкое испытание. Важно также воздержаться от злословия, споров и других прегрешений», – сказал муфтий.

По его словам, верующим необходимо поститься со следующим намерением: «Я вознамерился в этот священный месяц сохранить от запретного свое сердце, руки, мой язык и глаза. Я буду поститься не только желудком, но и всем своим существом. Я вознамерился украшать не только свой стол, но и свое сердце. Я вознамерился даже ко сну уходить с намерением ибадата (поклонения)».

Самигуллин добавил, что если человек будет держать уразу с соответствующим намерением, то ему удастся, по воле Аллаха, побороть свой нафс (эго), а также заслужить прощение Всевышнего.

Напомним, месяц Рамадан наступит сегодня после захода солнца.