Муфтий РТ объяснил, почему мусульманам желательно давать садака в пятницу

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Самым величественным днем недели считается пятница, и мусульманам предпочтительно давать милостыню в этот день. Об этом сообщил председатель Духовного управления мусульман Татарстана Камиль Самигуллин.

В качестве довода он привел слова сподвижника Пророка Мухаммада Абу Хурайры.

«Нет более величественного дня, в котором бы восходило и заходило солнце, чем пятница. И садака в этот день более величественно, чем в другие дни», – приводит Самигуллин слова сахаба в своем телеграм-канале.