news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 27 февраля 2026 10:25

Муфтий РТ объяснил, почему мусульманам желательно давать садака в пятницу

Читайте нас в
Телеграм
Муфтий РТ объяснил, почему мусульманам желательно давать садака в пятницу
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Самым величественным днем недели считается пятница, и мусульманам предпочтительно давать милостыню в этот день. Об этом сообщил председатель Духовного управления мусульман Татарстана Камиль Самигуллин.

В качестве довода он привел слова сподвижника Пророка Мухаммада Абу Хурайры.

«Нет более величественного дня, в котором бы восходило и заходило солнце, чем пятница. И садака в этот день более величественно, чем в другие дни», – приводит Самигуллин слова сахаба в своем телеграм-канале.

#Камиль Самигуллин #муфтий рт #ДУМ РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Единая Россия» организовала финансовый ликбез для семей участников СВО

«Единая Россия» организовала финансовый ликбез для семей участников СВО

26 февраля 2026
Путин поручил расширить семейную ипотеку на вторичку старше 20 лет в некоторых городах

Путин поручил расширить семейную ипотеку на вторичку старше 20 лет в некоторых городах

26 февраля 2026